Дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх.

Подальші затримки військової допомоги від західних союзників, ймовірно, відкладуть зусилля ЗСУ з відновлення ініціативи на всій лінії фронту. Цьому завадить також запланована РФ нова наступальна операція навесні-влітку цього року.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги обмежує українське оперативне планування.

"Затримки з наданням критично важливої допомоги, змусять Україну ухвалювати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу", - пояснюють аналітики.

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Вони нагадали оголошення президента Володимира Зеленського про плани ЗСУ провести цього року контрнаступ. Тоді український лідер зауважив, що першочерговим завданням залишається оборона території.

Президент розповів, що Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. На його думку, це ще більше відтермінує можливості для України підготуватися і розпочати свій контрнаступ.

Як наголошують у ISW, добре забезпечені українські війська довели, що здатні запобігти навіть незначним успіхам країни-агресорки під час широкомасштабних наступальних операцій ворога і здатні завдати значних втрат противнику.

"Західна безпекова допомога має вирішальне значення як для здатності України сконцентрувати матеріальні та людські ресурси для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності послабити російські наступальні зусилля настільки, щоб Україна змогла перехопити ініціативу на всьому театрі військових дій", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Проблеми зі зброєю та снарядами

Ще у лютому Інститут вивчення війни повідомляв. що затримки в наданні військової допомоги від Заходу посилюють дефіцит боєприпасів у Збройних сил України.

Forbes писав, що США невизначеністю та дискусіями в Конгресі підставили Україну - Київ не отримав вчасно боєприпаси, гаубиці, ракетні установки та іншу зброю.

Першою жертвою цієї ситуації стала Авдіївка, з якої ЗСУ вийшли у ніч на 17 лютого. Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що вона була дуже добре укріпленою, проте утримати місто не вдалося через низку інших факторів, окрім нестачі зброї.

Подальший катастрофічний брак снарядів у Сил оборони може призвести до прориву фронту, заявив в ефірі телемарафону військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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