Ретельно замасковану ціль було уражено на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку Збройні сили України знищили російську гармату "МСТА-Б" з комплектом снарядів "Краснополь". Успішну операцію провели оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ та артилерія Сил оборони, повідомили у командуванні ССО.

Зазначається, що ретельно замасковану ціль було уражено на Бахмутському напрямку. А її пошуком, ідентифікацією та коригуванням вогню займалася тактична група "Медоїди" 3-го окремого полку ССО.

У командуванні уточнили, що "Краснополь" має реактивний двигун та вражає броньовану ціль за допомогою лазерного наведення. Саме воно дозволяє підсвітити ціль в залежності від часу доби та розміру на відстані до 20 кілометрів. Ринкова вартість такого снаряду сягає 40 тисяч доларів.

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За добу на південному фронті українські військові ліквідували ще майже 30 російських окупантів. Також ЗСУ знищили ворожі танк, БТР-82, гармату, дві одиниці автобронетехніки, три човни та безпілотник типу FPV.

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні близько 273 980 своїх військових. Також знищено майже 37,4 тисячі одиниць різноманітної військової техніки та зброї росіян.

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