Знищено було, зокрема 34 ворожі артсистеми та 17 бойових броньованих машин.

Збройні сили України знищили ще понад 500 російських загарбників та їхню військову техніку. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгення серед особового складу наближаються до 274 тисяч солдат армії РФ.

Як зазначає у своєму повідомленні Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгення орієнтовно склали:

особового складу - 273 980 (+520 за добу) осіб.

танків - 4 635 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 8 868 (+17);

артилерійських систем – 6 096 (+34);

реактивних систем залпового вогню - 779 (+1);

засобів протиповітряної оборони - 526;

літаків / гелікоптерів – 315 / 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 821 (+37);

крилатих ракет – 1 479;

кораблів / катерів - 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 633 (+32);

спеціальної техніки - 906 (+3).

Втрати флоту Росії у війні проти України - останні новини

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що перед початком повномасштабного вторгнення Росія під приводом навчань завезла до Чорного моря через Босфорський пролив шість кораблів, збільшивши їх кількість до 13.

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За його словами, за останні півтора року українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту.

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