Зокрема, знищено човни, на яких росіяни пересуваються між островами.

За добу українські бійці знищили на півдні ще майже 30 російських терористів та майже десять одиниць ворожої техніки й озброєння. Оперативна обстановка в регіоні залишається стабільно напруженою, триває контрбатарейна боротьба, активно застосовується авіація, ударні та FPV дрони, повідомляють Сили оборони півдня України.

Впродовж минулої доби українські військові на півдні ліквідували ще 28 російських окупантів та знищили ворожі танк, БТР-82, гармату, дві одиниці автобронетехніки, три човни та безпілотник типу FPV.

Крім того, цієї ночі, під час дронової атаки, в небі над Кіровоградщиною сили протиповітряної оборони знищили ударний дрон типу "Shahed-131/136".

Відео дня

Зазначається, що російські загарбники продовжують терор правобережжя Дніпра авіаційними ударами із застосуванням керованих авіабомб. Зокрема, минулої доби сім керованих авіабомб було спрямовано по Веселому, Томариному, Садовому. Внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки, будівлі лікарні та сільського клубу, а також зруйновано складське приміщення.

За даними сил оборони, за добу ворог здійснив близько 110 артилерійських обстрілів, використавши 485 снарядів. Найінтенсивніше російські терористи обстрілювали безпосередньо Херсон, також потерпали Берислав, Комишани, Антонівка.

Внаслідок цих обстрілів загинуло двоє людей, ще четверо - зазнали поранень. Пошкоджено щонайменше 4 приватних будинки, автомобілі та господарська споруда, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу.

Також уточнюється, що наразі корабельне угруповання росіян розгорнуто в кількості 13 кораблів, із них 12 в Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Втрати Росії на війні проти України

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати ще 520 російських загарбників, а також кілька десятків танків, броньовиків, артилерійських систем та іншого озброєння росіян.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні близько 273 тис. 980 своїх військових, а також майже 37,4 тис. одиниць різноманітної військової техніки та зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: