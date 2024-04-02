На першому етапі через застосунок можна повідомляти про знищену або пошкоджену нерухомість.

Відсьогодні, як і анонсувалось, у державному застосунку "Дія" українці можуть подати заявку до міжнародного Реєстру збитків, завданих через російську агресію проти України. Про це повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. "Дія" стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії", – зазначив Федоров.

Зазначається, що для початку, щоб скористатися сервісом, необхідно оновити застосунок "Дія".

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На першому етапі через застосунок можна буде подавати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

"Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоров’ю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", – додав Федоров.

Для цього у Гаазі 2 квітня офіційно відкрився міжнародний Реєстр збитків, завданих російською агресією, повідомляє The Guardian.

Застосунок "Дія"– останні новини

22 березня в українців з’явилася можливість підтягнути власний атестат, диплом та інші освітні документи в застосунку "Дія". Згодом в застосунку будуть й додатки.

30 березня стало відомо, що українці зможуть одружуватися онлайн в застосунку "Дія" по відеозвʼязку та засвідчити документи "Дія.Підписом". Ця послуга є особливо актуальною для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.

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