Така можливість з'явиться у "Дії" вже з квітня.

Українці будуть через "Дію" в кілька кліків подавати заяви в Міжнародний реєстр збитків вже з квітня. Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, Маркіяном Ключковським. "Дія" стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії", - написав він у Telegram.

За словами Федорова, українці вже з квітня зможуть через "Дію" подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади. Потім буде можливість подати заяви в Реєстр, якщо не звертались до місцевої влади.

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"Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть "Дію". Крім того, пізніше можна буде подавати через "Дію" заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу - звернутись із заявами про відшкодування збитків", - додав віцепрем’єр.

Федоров повідомив, що Реєстр був створений під егідою Ради Європи у травні минулого року, і на сьогодні до нього долучилися 43 країни та ЄС, в тому числі США, Японія та Канада. Головна мета Реєстру - зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб Росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

"Україна з міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який конвертує інформацію з Реєстру в рішення про виплати компенсації Україні і тим, хто постраждав від війни", - написав Федоров.

Оновлення в "Дії": останні новини

Як писав УНІАН, від 22 березня у застосунку "Дія" з’явилися дипломи та атестати, які українці можуть підтягнути.

"Освітні документи вже в "Дії". Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - запевнив тоді Михайло Федоров.

Крім того, раніше міністр повідомив, що українці зможуть використовувати "Дію" на території ЄС як цифровий гаманець. За його словами, у Європейському Союзу проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI).

"Україна - єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії", - розповідав тоді Федоров.

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