Як відзначили в Міноборони, українська армія просувається кожен день, "десь на 100 метрів, десь - на кілометр".

У Міністерстві оборони України заявляють, що на всьому фронті військова ініціатива тепер на стороні України. Про це сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, інформує прес-служба відомства.

"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні", - зазначив Гаврилов.

Він підкреслив, що це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових.

Відео дня

"Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему. Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь - на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - сказав заступник міністра оборони.

За словами Гаврилова, всі наразі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс.

"Тому ні в кого немає сумнівів про продовження допомоги та про те, що рано чи пізно ми досягнемо успіху", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у середині червня у Міноборони заявляли, що Україна перехоплює ініціативу, але для перемоги потребує далекобійної зброї - дальністю до 200 км.

У Генштабі України наприкінці червня заявили, що українські сили перехопили "стратегічну ініціативу" зокрема на Бахмутському напрямку і ведуть широкий наступ в цьому районі.

18 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував інформацію, що окупанти перейшли в наступ на Куп’янському напрямку, сказавши, що ворог "намагається перехопити ініціативу". За його словами, загарбники атакують українські позиції, але безрезультатно.

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на 22 липня, Сили оборони продовжують тримати оборону на найгарячіших напрямках на східному фронті та продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни зосереджують зараз основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: