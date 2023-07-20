Оголошену окупантами навесні велику стратегічну наступальну операцію локалізовано до боїв.

Лимано-Куп’янський напрямок є лідером по артилерійських ударах, бо російські окупанти намагаються максимально вразити українські позиції.

Про це сказав речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. "Лимано-Куп’янський напрямок залишається лідером по артилерійським ударам – 568 разів ворог різними типами і калібрами бив по наших позиціях, 17 авіанальотів здійснив", - повідомив він.

За його словами, на цьому напрямку було чотири штурми окупантів в районі Масютівки та Лимана-1. Вони були безрезультатні для ворога. "220 окупантів знищено, 55 поранено. Знищено їх систему "Град", два міномети, два баражуючих боєприпаси "Ланцет", БПЛА "Орлан-10" і польовий склад з боєприпасами", - повідомив Череватий.

Відео дня

Він зазначив, що ворог намагається максимально вразити позиції ЗСУ артилерійським і авіаційним вогнем, а після цього штурмувати їх. За його словами, це вже відбувається досить довго при величезному накопиченні ворожих військ, але "навіть локального успіху за весь час окупанти не досягли". Череватий додав, що навесні росіяни анонсували велику наступальну операцію, але її локалізовано. Українські військові не дають окупантам перехопити ініціативу.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, штурмують і тиснуть ворога по флангах і наносять йому вогневі удари. При цьому ворог відчайдушно здійснює спротив. "За цю добу 480 разів ворог наніс удари мінометами та артилерією, здійснив авіанальот", - повідомив Череватий. Він зазначив, що на цьому напрямку відбулося 15 боєзіткнень, в ході яких вдалося знищити 80 окупантів, 126 поранити. Також знищено 2 ворожих БМП, 6 польових складів з боєприпасами, 5 автомобілів і БПЛА "Орлан-10".

Війна в Україні: новини

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що проводиться робота для того, щоб якомога швидше звільнити Бахмут. В інтерв’ю "BBC News Україна" він наголосив, що там російські окупанти перебувають у напівоточенні. Зараз українські воїни перейшли до активних контрнаступальних дій, щоб покращити тактичне положення і охоплення Бахмута з флангів і створення таким чином умов для взяття його в оточення.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "24 каналу" сказав, що Бахмутський напрямок за інтенсивністю боїв поступився Куп'янському.

Вас також можуть зацікавити новини: