Також авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях.

15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищено три літаки російських окупантів.

Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Один поки не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети", - повідомляють військові.

Також авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях.

"Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також за даними Генштабу ЗСУ, у РФ планують достроково випускати курсантів для залучення їх до боїв в Україні.

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