Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські військові за добу знищили ще майже 800 російських окупантів. Також знищено майже півсотні одиниць різної ворожої техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 грудня серед особового складу орієнтовно склали близько 104 тис. 560 (+790 за добу) осіб. Про це повідомляє Генерального штабу Збройних сил України.

Ворожих танків було знищено 3 тис. 18 (+1 за добу) одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 47 (+10), артилерійських систем - 2 тис. 4 (+5), реактивних систем залпового вогню - 423 (+5).

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Засобів протиповітряної оборони - 212, літаків - 283, гелікоптерів - 268 (+1), безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 717 (+10), крилатих ракет - 653. Крім того кораблів/катерів було знищено 16, автомобільної техніки та автоцистерн - 4 тис. 675 (+15), спеціальної техніки - 179.

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що внаслідок українських ударів 27 грудня в Запорізькій області було поранено близько 230 російських окупантів.

А за минулу добу росіяни завдали 30 авіаційних та 7 ракетних ударів по території України. Також агресор здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Тим часом, українська авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також відомо, що російські окупанти вночі вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя. Зруйновано кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. Люди не постраждали. Крім того цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Сили оборони знищили всі п'ять "Шахедів", котрі Росія скерувала на область.

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