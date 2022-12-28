Також ворог втратив чимало техніки.

Захисники України видали ще 550 рашистам "квитки на концерт Кобзона" та потужно оновили втрати РФ. Ворог продовжує втрачати живу силу та техніку.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з 24.02 по 28.12 ліквідовано близько 103 тисяч 770 окупантів. Окрім того, що захисники України учора "мінуснули" 550 рашистів, вони знищили:

танків ‒ 3017 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од,

артилерійських систем – 1999 (+1) од,

РСЗВ – 418 (+0) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),

крилатих ракет ‒ 653 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 179 (+0).

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Відео дня

Втрати РФ в Україні

Кожного дня ворог втрачає на нашій землі живу силу та свою техніку. Так, учора стало відомо, що під Авдіївкою захисники України знищили багато російських БМП. Ворожу бронетехніку на Донбасі ліквідували з протитанкових ракетних комплексів.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наступний рік має бути вирішальним на фронті. У ISW зазначили, що українські воїни досягли великих успіхів на лінії Сватове-Кремінна.

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