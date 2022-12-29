Минулої доби на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська обстріляли райони понад 25 населених пунктів.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що внаслідок українських ударів 27 грудня в Запорізькій області були поранені близько 230 російських окупантів.

Як повідомляється в зведенні Генштабу, інформація щодо кількості ліквідованих того дня в регіоні загарбників уточнюється.

"27 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також у Генштабі зазначили, що минулої доби, 28 грудня, на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині.

"Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Олешків та Херсона. Є постраждалі серед мирних громадян", - зазначається в зведенні.

Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, днями в Запорізькій області було знищено ворожий зенітний ракетний комплекс та поранено понад 150 російських окупантів.

Також на окупованій частині Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи з пошуку патріотично налаштованих українців.

Тим часом, боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов зазначив, що російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області готують провокації із вибухівками на Новий рік. Обʼєктами російських атак можуть стати масові заходи.

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