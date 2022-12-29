Тим часом наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 - по позиціях його ЗРК.

За минулу добу російські окупанти завдали 30 авіаційних та 7 ракетних ударів по території України. Також агресор здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Удари, зокрема, були завдані по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також наголосили, що цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА "Шахед-136". 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України знищили.

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Також у Генштабі повідомили, що українська авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили п'ять пунктів управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вночі вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя. Зруйновано кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. Люди не постраждали.

Крім того цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Сили оборони знищили всі п'ять "Шахедів", котрі Росія скерувала на область.

У Генеральному штабі ЗСУ сьогодні підтвердили, що внаслідок українських ударів 27 грудня в Запорізькій області були поранені близько 230 російських окупантів.

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