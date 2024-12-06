Дрон підбив ракетний комплекс Bulsae-4 у Харківській області.

Під приціл українських дронів потрапляє не тільки російська техніка, а й північнокорейські ракетні комплекси. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, українські оператори дронів із групи Vitrolom вистежили і підбили протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 у Харківській області.

"Вибух, помічений другим українським дроном, мабуть, спалив частину восьми протитанкових ракет, які Bulsae-4 перевозив у своїй верхній пусковій установці. Група Vitrolom заявила, що північнокорейська машина була виведена з ладу", - пише аналітик.

Як зазначає Акс, це перший підтверджений удар по північнокорейській техніці, яку КНДР розгорнула на передовій російсько-української війни. На додаток до невказаної кількості Bulsae-4, північнокорейці також відправили Росії десятки гаубиць M1989 і ракетних установок M1991.

Як зазначає аналітик, рекордні втрати перевищують можливості Кремля з набору, навчання і розгортання свіжих військ і створення або відновлення запасних бронемашин і позбавляють російські полки і бригади імпульсу.

"Без тисяч північнокорейських солдатів і десятків гаубиць і пускових установок російські військові зусилля були б ще більш крихкими, ніж вони є зараз. Ось чому перший український удар по північнокорейській машині на Україні - це така велика справа. Щоб відбити подвійний наступ на Донбасі та Курській дузі, українцям доведеться не тільки продовжувати вимотувати російські сили, а й почати вимотувати північнокорейські сили", - підсумовує Акс.

Bulsae-4 - що про нього відомо

Перша інформація про застосування росіянами цього ПТРК на фронті з'явилася в липні. Як зазначав "Мілітарний", такий комплекс може вражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Однак точних даних про характеристики цієї зброї майже немає.

Відомо, що установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів з ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6 х 6. Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль зверху.

Раніше Forbes писав, що КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, здатні руйнувати міста.

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