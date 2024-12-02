Щонайменше дві тисячі північнокорейських військових долучились до бойових бригад армії РФ.

У бойові підрозділи російської армії перейшли 2 тисячі північнокорейських військових. Вони долучились до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк в інтерв’ю "Донбас Реалії".

"Зараз в оперативному резерві (армії РФ – УНІАН) є 9 тисяч північнокорейських військовослужбовців, 2 тисячі передано в бойові підрозділи", - сказав представник ГУР.

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Також Черняк зазначив, що з огляду на це можна з упевненістю говорити про те, що військові КНДР уже долучилися до ведення бойових дій. Ймовірно, не всі з них воюють на передовій лінії, але вже допомагають Росії вести агресію проти України.

За даними ГУР, контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали. Черняк зазначив:

"Їх максимально приховують, їх максимально охороняють. Вони в закритих таборах, для них проводиться підготовка, але їх максимально намагаються заховати від усіх".

Війська КНДР на війні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі Російська Федерація тримає на території Курськой області понад 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич повідомив, що російське командування вже залучало військових з Північної Кореї до боїв проти українського війська.

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