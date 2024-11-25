Північнокорейці підготовленні для проведення операцій в Європейській частині.

У Курській області Російської Федерації станом на зараз перебувають понад 11 тисяч військових Північної Кореї.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявив в ефірі телемарафону, що солдати КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ. Він розповів, яких саме військових агресор перекинув у Курську область.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", – зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

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Війна в Україні - участь КНДР

Президент Володимир Зеленський вважає, що загалом з Північної Кореї до Росії можуть прибути до 100 тисяч солдатів у межах угоди між країнами.

За даними CNN, військові КНДР вже перебувають в окупованому Маріуполі та на захоплених росіянами територіях Харківської області

Нещодавно видання Financial Times писало, що Північна Корея відправила Росії 50 самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих РСЗВ. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї.

20 листопада ЗСУ завдали потужного удару ракетами Storm Shadow по об’єкту в Курській області.

На думку аналітиків, ціллю став бункер, де могли перебувати російські та північнокорейські генерали.

Наступного дня The Wall Street Journal написала, що внаслідок цього ракетного удару у Курській області було поранено високопоставленого північнокорейського генерала.

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