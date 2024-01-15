Згідно з навчальним сценарієм, вже у травні 2025 року Альянс буде змушений запобігати нападу РФ на Сувальський коридор.

Німецька армія розробила навчальний сценарій війни з Росією, за яким Сили оборони України зазнають поразки у війні.

"Ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. Це навчальний сценарій, який описує крок за кроком, місяць за місяцем, як діятиме Путін і як НАТО захищатиметься. За сценарієм Бундесверу, ескалація почнеться всього за кілька тижнів. Невдовзі розпочнуться бойові дії, десятки тисяч німецьких солдатів будуть задіяні", - повідомляє видання Bild з посиланням на таємний документ Міністерства оборони ФРН.

Згідно зі сценарієм, Росія запускає нову хвилю мобілізації і призиває в лютому ще 200 тис. осіб. Вже навесні росіяни розгортають великий наступ в Україні й до червня 2024 року здобувають перемогу. Далі почнуться міжетнічні зіткнення в країнах Балтії. Вже у вересні розгортає на своїй території та у Білорусі великі військові навчання "Захід-2024", а у жовтні - перекидає війська й ракети до Калінінграда, щоб завдати удару по Сувальському коридору.

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У грудні, після американських виборів, там розпочинається прикордонний конфлікт і заворушення. РФ спробує скористатися можливим паралічем політичної системи США. У січні 2025 року Польща і країни Балтії скликають засідання Ради НАТО й оголошують про загрозу з РФ. Водночас агресор в березні перекидає додаткові війська у Білорусь і до кордонів країн Балтії.

Далі з навчальним сценарієм, у травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про "заходи надійного стримування", щоб запобігти нападу Росії на Сувальський коридор. Командувач НАТО наказує перекинути 300 тис. військових, включаючи 30 тис. німців, на східний фланг.

Як пише газета, цей сценарій є легендою навчань НАТО в Балтії у 2024 році. У Бундесвері наголошують, що "розгляд різних сценаріїв, навіть украй малоймовірних, є частиною повсякденних військових справ".

Чутки про війну РФ з НАТО

Представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу в парламенті Німеччини, екс-полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер заявляв, що Держави НАТО мають приблизно 5-8 років, щоб підготуватися до війни з Російською Федерацією.

У Альянсі заявили, що попри зосередженість на спробах знищити Україну, Росія вже почала відновлювати свій військово-економічний потенціал, спрямований на протистояння з НАТО, перш за все в регіоні Балтійського моря.

Німецькі аналітики прогнозують повномасштабну війну між Росією та країнами НАТО у випадку, якщо Кремль не зазнає воєнної поразки в Україні.

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