Представник НАТО заявив, що поки не бачить ні в одній зі сторін військової здатності здобути перемогу.

Війна між Росією та Україною триватиме ще довго і, ймовірно, не закінчиться навіть у 2025 році. Про це заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив у п'ятницю ввечері під час шоу румунською телеканалу Digi24.

Він зазначив, що "можливо, ми були надто сповнені ентузіазму та оптимізму на початку українського наступу минулої весни" і закликав "готуватися до затяжної війни".

"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не відбудеться в 2024 році, можливо, навіть у 2025 році. Ми ніде не бачимо військової здатності здобути вирішальну перемогу тим чи іншим способом. Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою територій. Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця", - сказав Джоане.

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Він також заявив, що "ні за яких обставин ми не зможемо змиритися з поверненням Росії до кордону з Румунією".

"Я закликаю не переходити на іншу сторону перебільшеного песимізму, тому що в України достатньо ресурсів, щоб продожити цю війну і домогтися успіху. Ніякого ризику, як у сьогоднішній ситуації, немає, з російськими військовими ресурсами, з російським військовим виробництвом, з режимом роботи РФ", - додав він.

Війна в Україні - прогнози

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак вважає, що треба готуватися, що війна в Україні проти Росії буде довгою, але українська держава переможе. Він зазначив, що під час війни бувають невдачі.

"Але ми повинні готуватися до того, що це буде довга війна", - підкреслив він. За його словами, сьогоднішній день більше схожий на 1942 рік.

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