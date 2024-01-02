Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти суспільство країн Альянсу.

Держави НАТО мають приблизно 5-8 років, щоб підготуватися до війни з Російською Федерацією.

Про це розповів у інтерв’ю LRT, представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу в парламенті Німеччини, екс-полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер. Кілька тижнів тому про небезпеку попереджав і голова МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс. Він заявляв, що РФ готує потенціал для протидії Альянсу.

"У нас є лише 5-8 років на підготовку, дехто каже, що мінімум три роки. Росія вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії. Москва використовує міграцію як зброю. Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести сум'яття, наприклад, збільшивши міграцію", – вважає Кізеветтер.

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На думку німецького депутата, за песимістичним сценарієм, війна в Україні може спричинити виїзд більшої кількості українців до Європи цієї зими. Це спровокує деяких людей голосувати за популістські партії напередодні виборів до Європарламенту.

"Я бачу виклики, які будуть створені масовою міграцією, жахливими подіями в Україні та нашими дуже пацифістськими настроями, які зростуть і перешкодять інвестиціям у військову діяльність. Ми маємо протистояти цьому", – наголосив він.

Війна Росії проти НАТО - що кажуть експерти

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що російські війська можуть здійснити напад на держави, які є членами НАТО.

Як пише Reuters з посиланням на російського дипломата, Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між РФ і Альянсом.

Командувач Багатонаціональним корпусом НАТО на Північному Сході Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявляв, що Росія нарощує потенціал для війни з Європою.

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