Позиції, на яких могли перебувати іноземці, накривали з артилерії.

Артилерія Збройних сил України вже завдавала ударів по позиціях російських окупантів в Курській області, де могли дислокуватися північнокорейські солдати.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais, посилаючись на слова офіцера українського війська, який говорив на умовах анонімності. В Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Курську область обороняють близько 40 тисяч військовослужбовців. Відправка солдатів КНДР збільшить чисельність цього угруповання десь на 25%, дозволивши перекинути більш досвідчених солдатів на інші напрямки.

Джерела у 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді розповіли журналістам, що половина російських солдатів на Курщині - новобранці, які мають набагато менше досвіду, ніж вони. На думку українських захисників, північнокорейці не будуть готові відстоювати свої позиції на полі бою.

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Війська КНДР на війні

Раніше повідомлялося, що солдати, яких Пхеньян направив до Росії, вже прибули на територію Курської області. В українській розвідці розповіли FT, що іноземних військових розмістили в казармах, що знаходяться десь в 50 кілометрах від кордону з Україною.

Як відомо, північнокорейці проходять підготовку до бойових дій на п’ятьох російських полігонах - "Барановскіій", "Донґуз", "Єкатєрінославскій", 248-й та 249-й.

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