Вони закликають не недооцінювати бойові можливості цих солдатів.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї розкрила нові дані щодо розгорнутих на території Російської Федерації військ КНДР.

У звіті, який цитує Yonhap News Agency, міститься інформація про заступника начальника Генерального штабу Корейської народної армії Кім Йонг Бока. За даними розвідки, авангардна група, до складу якої входить військовий помічник Кім Чен Ина, вже рухається до лінії фронту.

Вони з'ясували, що розгорнуті північнокорейські сили в основному складаються з молодих людей віком до 20 років, деякі з них ще перебувають у підлітковому віці:

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"Їхні бойові можливості не слід недооцінювати, оскільки вони вже пройшли базову бойову підготовку в якості "штурмового корпусу". Бойові можливості солдатів, які не стикалися з особливостями сучасної війни, наприклад, російсько-української, можуть бути невідомі".

У службі не сказали, чи планують відправити в Україну спостерігачів, однак назвали це "чудовою можливістю" оцінити північнокорейських військових. "Ми переглянемо всі заходи, необхідні для забезпечення національної безпеки, і проконсультуємося з українською стороною", - додали розвідники.

Війська КНДР на фронті

Сьогодні в Пентагоні повідомили, що декілька тисяч солдатів Північної Кореї, які проходили навчання у Росії, рухаються в бік Курської області. Ще одна частина сил вже перебуває там.

За даними джерел CNN, деякі військовослужбовці КНДР вже знаходяться на українській території.

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