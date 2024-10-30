Близько 3000 північнокорейських військовослужбовців були перевезені до Курської області РФ.

Україна перебуває стані підвищеної готовності в очікуванні можливого вступу військ КНДР у війну вже цього тижня. Це стане першим випадком втручання армії іншої країни у цю війну.

Високопоставлені представники української розвідки розповіли виданню Financial Times, що близько 3000 північнокорейських військовослужбовців були перевезені до Курської області РФ. Примітно, що транспортували цей контингент цивільними вантажівками.

"Один з чиновників сказав, що лише кілька сотень з цих 3000 були спецпризначенцями, а решта – регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування", – йдеться у матеріалі.

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Очікується, що розгортання північнокорейських військових посилить 50-тисячне російське угруповання, яке останніми днями активізувало зусилля з відновлення контролю над Курською областю РФ. Але в українській розвідці ставлять під сумнів боєздатність цього підкріплення:

"Вони ніколи раніше не виїжджали зі своєї країни... Вони ніколи не брали участі в реальних бойових діях, і їхній досвід дуже далекий від реалій сучасної війни".

Представник української розвідки зауважив, що північнокорейські війська лише нещодавно вперше побачили різні типи безпілотників-вбивць, які стали повсюдно використовуватися на полі бою. Українські офіційні особи також вважають, що солдати КНДР можуть бути використані Росією як "гарматне мʼясо".

"Чи займалися вони раніше окопною війною? Сумніваюся", – сказав інший представник української розвідки.

Старший аналітик з питань оборони в Rand Corporation Скотт Бостон сказав, що така тактика використання північнокорейського контингенту у війні РФ проти України відштовхне Пхеньян від відправки більш якісно підготовлених бійців.

Водночас експерт з питань оборони з Інституту політичних досліджень Асан в Сеулі Ян Ук поставив під сумнів доцільність такої стратегії з огляду на те, що , для спільних наступальних операцій потрібна координація між солдатами РФ та КНДР.

"Північнокорейці не зможуть розмовляти російською мовою, і обидві армії матимуть дуже різну стратегічну культуру, тому координувати дії з ними, використовуючи їх як "одноразові війська", було б дуже ризиковано і складно. Якби я був російським командувачем, я б використовував [північнокорейців] для оборонних операцій, що вимагало б набагато менше часу на підготовку", – пояснив він. .

Один з українських урядовців, коментуючи імовірне використання солдат з Північної Кореї як штурмових військ, заявив, що в такому разі вони будуть піддаватися більшому ризику потрапляння в полон. Це, своєю чергою, зруйнує заперечення Москви і Пхеньяна щодо участі КНДР у війні в Україні.

Солдати з КНДР у війні проти України

Телеканал CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Пентагоні заявили, що на схід Росії відправили біля 10 тисяч військових з Північної Кореї. Вже найближчими тижнями вони можуть долучитися до російських сил неподалік України.

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що відправка військ КНДР на допомогу РФ у її війні проти України говорить про слабкість Росії. Водночас він зауважив, що це може мати реальний вплив на поле бою.

Тим часом президент США Джо Байден порадив Україні завдати ударів по військах КНДР, якщо вони перетнуть її державний кордон з території Росії.

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