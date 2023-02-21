Війська РФ вирішили відвести частину своїх підрозділів з-під селищ поблизу окупованого Маріуполя.

Російські війська вирішили відвести частину своїх підрозділів і техніки з-під селищ поблизу окупованого Маріуполя: окупанти організували відповідну передислокацію сил в район Вугледара. Раніше повідомлялося, що туди можуть направити не менше 5 тисяч солдатів РФ.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, йдеться про сили ворога, розміщені по лінії Малоянісоль/Нікольське.

"Всі підрозділи окупантів, розміщених по лінії Малоянісоль/Нікольське за останню добу виведені і перекинуті на ділянку фронту в район Вугледара. Очікуємо збільшення кількості "хороших росіян" найближчі дні", - написав він.

Також чиновник опублікував відповідну карту пересувань ворога:

Росіяни перетворили колись процвітаючий Маріуполь на руїну

Нагадаємо, що з початку березня 2022 року місто Маріуполь та його мешканці перебувають у блокаді з боку військ РФ.

На цей час окупанти знищили майже всю інфраструктуру міста: в більшій частині Маріуполя немає води й світла, люди просять про допомогу через настання холодів. Повідомлялося, що станом на листопад 2022 року у Маріуполі пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури. Також повідомлялося, що росіяни вбили не менше 22 тисяч маріупольців.

Днями радник мера міста Петро Андрющенко опублікував шокуюче відео про стан міста Маріуполь. Ролик був знятий в лютому 2023 року. На ньому видно, як російська агресія буквально "знищила життя" в раніше процвітаючому українському місті.

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