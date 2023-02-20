Зараз вони розквартировані в Нікольському районі.

Росія протягом двох днів збирається перекинути 5 тисяч військових з Маріупольського району на лінію фронту. Найбільш ймовірний напрямок — Вугледарський. У стан бойової готовності також привели корпус, розташований уздовж узбережжя Азовського моря.

Такими даними поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "Отримали інформацію, що російські військові, розміщені в Нікольському районі (нинішній Маріупольський, — прим) протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрямок — Вугледар. Але розміщення дозволяє оперативно перекинути окупантів від районів Вугледар — Велика Новоселівка до Пологи — Гуляйполе".

За словами Андрющенка, чисельність угруповання становить 5 тисяч окупантів. Підрозділ має гусеничну техніку, включаючи до 20 танків Т-62. Окремо заступник мера згадав, що російський корпус на узбережжі Азовського моря привели в бойову готовність.

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Ситуація під Вугледаром: актуальна інформація

ВСУ в коментарі виданню Politico 13 лютого підтвердили розгром 155-ї бригади морської піхоти РФ в районі міста. Під час наступу підрозділ втрачав від 150 до 300 окупантів на добу.

Після цього у Збройних силах України заявили, що ворог зменшив оберти в атаках на Вугледар. Рашисти втратили потенціал, який дозволив би проводити масштабні штурмові дії.

У британській розвідці підкреслили величезну кількість втрат РФ під Вугледаром і Бахмутом. Після боїв з ЗСУ 155-а і 40-а бригади морської піхоти втратили значну частину особового складу і стали неефективними.

З нового перехоплення стало відомо, що в районі міста втекли 200 завербованих ув'язнених з ПВК "Вагнера".

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