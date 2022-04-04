Росія депортує мешканців Маріуполя на свою територію.

На сьогодні 90% інфраструктури Маріуполя вже знищено.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу. За його словами, 60% - це пряме влучанням ворожої артилерії або авіації. При цьому він додав, що 40% інфраструктури вже зовсім не можна буде відновити.

"Сьогодні по місту продовжує працювати артилерія. До цього додалися ворожі кораблі, які з моря працюють сьогодні по місту Маріуполю", - розповів Бойченко.

За його словами, ситуація в Маріуполі залишається дуже складною. "Ми знаходимося сьогодні за межею гуманітарної катастрофи - місто без світла, без води, без їжі, медикаментів вже більше місяця", - нагадав він.

При цьому Бойченко зазначив, що Російська Федерація блокує всі гуманітарні вантажі, які рухаються в напрямку Маріуполя. Він також нагадав, що жоден автобус, який би мав доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців міста, туди не потрапив.

Також Бойченко повідомив, що по гуманітарному коридору між Бердянськом та Запоріжжям вже евакуйовано майже 90 тисяч населення, які з Маріуполя добралися приватним транспортом або пішки до Бердянська.

"В місті сьогодні перебуває більше 100 тисяч населення, яке не можемо евакуювати, хоч все для цього робиться", - сказав мер Маріуполя. Він закликав міжнародну спільноту, щоб об’єдналися заради повної евакуації мешканців Маріуполя.

Бойченко зазначив, що Росія насильно вивозить мешканців Маріуполя на свою територію. "Це депортація. Це примусовий виїзд з міста Маріуполя до так званої "ДНР" або до РФ. Наприклад. Коли вночі заходить чоловік зі зброєю і каже, що це евакуація, то люди, які сидять в бомбосховищі вже десь 20 діб, виходять, сідають в автівку і кудись їдуть. А вранці бачать, що це не Україна", - розповів він. За словами мера, потім їх переправляють в глибинку РФ - Томськ чи Тамбов і вже звідти телефонують, що вони туди потрапили. Бойченко повідомив, що є приклади, коли люди звідти зуміли виїхати до Грузії, а там добираються до України.

Він також зазначив, що дуже жорстке ставлення до працівників муніципальної сфери - один з його знайомих ув'язнений. "Я так розумію, що вони планують сформувати якийсь обмінний фонд і потім будуть обмінювати на їх працівників і військових", - сказав Бойченко.

Раніше британська розвідка повідомила, що Маріуполь майже напевно є головним об'єктом російських окупантів.

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