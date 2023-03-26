Ворог продовжує вести штурмові дії на Бахмутському напрямку.

За минулу добу 25 березня українські герої відбили шквал російських атак: ЗСУ вдалося стримати понад 85 ударів ворога на різних ділянках фронту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні в Facebook. Там уточнили, що всього ворог завдав 34 авіаційних та 4 ракетних удари по Україні.

"Здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення", - уточнює Генштаб.

Армія РФ продовжує спробу вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському. Оперативна обстановка залишається без змін на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

Там немає ознак формування наступальних угруповань з боку РФ. Минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілече, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча та Красне Перше на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог намагався просунутися біля Синьківки, Креміннох, Білогорівки та виїмки. Успіху не мав. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп'янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також виїмка і веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує спробу штурму міста Бахмут, а також веде вогонь у районах Богданівки та Предтечино. Також на Донеччині противник обстріляв населені пункти Оріхове-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Північне, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Північне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Парасковіївка та Пречистівка на Донеччині.

На запорізькому та Херсонському напрямках ворог тримає оборону. Також по закінченню доби росіяни обстріляли населені пункти Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львівське, Іванівка, Комишани та Кізомис Херсонської області.

ЗСУ завдали ударів по окупантах та знищили Російські БПЛА

Нагадаємо, що згідно з ранковим зведенням Генштабу, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження сил і техніки ворога.

Також ЗСУ з артилерії вразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили окупантів.

Внаслідок ефективної роботи української армії ворог втратив одразу два БПЛА типу "Орлан-10"та " Суперкам".

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