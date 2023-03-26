Українським героям вдалося ліквідувати одразу два ворожі розвідувальні апарати.

За підсумками доби 25 березня авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні у неділю, 26 березня. Там уточнили, що також українським військовим вдалося ліквідувати два ворожих БПЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".

"Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили три пункти управління і п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ відбили нові атаки росіян на фронті - Новини Генштабу

Нагадаємо, що згідно з вечірнім зведенням Генштабу за 25 березня українські воїни на фронті відбили понад 50 атак окупантів на 4 напрямках ведення бойових дій.

Зі свого боку українська авіація завдала 23 удари по позиціях окупантів. Також ЗСУ "порадували" ворога одним ракетним "прильотом".

Крім цього, військово-морські сили ЗСУ відзначилися ліквідацією 18 ворожих солдатів.

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