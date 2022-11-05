Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські війська наразі ведуть наступальні дії на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Також окупанти продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні з Росією – найважливіші новини

Вранці 5 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники наступають на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За його даними, наші воїни відбили ворожі атаки в Донецькій і Луганській областях в районах 14 населених пунктів, зокрема, біля Бахмута і Мар'їнки.

Варто зазначити, що станом на 5 листопада на українській землі було ліквідовано понад 75 тисяч окупантів.

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