Загарбника навіть нагороджували за вбивства українців.

Українські воїни ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова, який практивно на всіх фото у соцмережах "світився" вічно п'яним.

Смерть загарбника підтвердили на його батьківщині - у Пермському краю, повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Як зазначається некролозі, Столбов воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців. У серпні 2022 року загарбника нагородили "орденом святого Георгія" та нагрудним знаком "гварія" "за мужність і героїзм, виявлені в ході "спецоперації".

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Деталі його ліквідації в РФ не розголошуються, але Комахідзе зауважив, що на фото він "вічно п'яний".

"Якби Артемка не ховався в соцмережах, вдалося знайти серію вічно п'яних його фото", – підкреслив він, додавши кілька його фото.

Війна в Україні з Росією – найважливіші новини

Вранці 5 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники наступають на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За його даними, наші воїни відбили ворожі атаки в Донецькій і Луганській областях в районах 14 населених пунктів, зокрема, біля Бахмута і Мар'їнки.

Варто зазначити, що станом на 5 листопада на українській землі було ліквідовано понад 75 тисяч окупантів..

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