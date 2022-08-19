Також буде передано другий польовий госпіталь у співпраці з Німеччиною та розширено підготовку військовослужбовців України.

Естонія надасть Україні додатково летальну зброю - міномети та протитанкове озброєння.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

"Естонія прийняла рішення щодо наступного пакету допомоги Україні, який складається з додаткової летальної допомоги, такої як міномети та протитанкове озброєння. Крім того, Естонія планує підтримати ініціативу Сполученого Королівства щодо розширення масштабів підготовки військовослужбовців українських сил і відправлення в Україну польового госпіталю у співпраці з Німеччиною", - йдеться у повідомленні.

"Бої в Україні продовжують бути інтенсивними. Хоча все більше і більше західної зброї потрапляє на лінію фронту, наш моральний обов’язок полягає в тому, щоб продовжувати пдтримувати Україну. Вони борються за наші спільні цінності, і якщо ми можемо щось надіслати українцям, ми маємо це зробити", – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що українська сторона також попросила додаткову підтримку від союзників у навчанні свого особового складу, і Україна її отримає.

"Сили оборони Естонії особливо досвідчені у підготовці резервістів для ведення бойових дій в інтенсивній звичайній війні проти більшого супротивника – тобто саме для тієї війни, у якій зараз перебуває Україна", – сказав Певкур.

Окрім зброї та навчання особового складу, Естонія планує підтримати медичний потенціал українських військ, передавши Україні другий польовий госпіталь у співпраці з Німеччиною.

Певкур наголосив, що Захід також має бути готовим до російської інформаційної війни, особливо до поширення повідомлень про втому Заходу та неефективність надання допомоги Україні.

"Вже надана допомога чітко свідчить про те, що ми не втомилися, всі наші союзники підтвердили готовність допомагати українцям у їхній визвольній війні, доки це буде потрібно", – додав глава Міноборони Естонії.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на 250 млн євро, яка включає протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різне легке озброєння, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне обладнання та інвентар, засоби індивідуального захисту (шоломи, бронежилети тощо), а також продовольчі пайки військових.

Нагадаємо, що раніше російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії.

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