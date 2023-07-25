Також з цієї суми профінансують закупівлю боєприпасів для ЗСУ.

Норвегія виділяє 22 мільйони євро в Європейський фонд миру, з якого фінансується військова підтримка України. Відповідну угоду Європейський Союз і Норвегія підписали сьогодні.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, уряд Норвегії оголосив про добровільний внесок до Європейського фонду миру для допомоги Україні ще 14 лютого. Сьогоднішній підпис оформляє це рішення і гарантує, що угода може вступити в силу

"Відповідаючи на потреби України, Норвегія виділила цю суму спеціально на поставки боєприпасів і запасних частин для танків Leopard 2", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що це другий фінансовий внесок Норвегії до Європейського фонду миру, що збільшує її загальний внесок до 400 мільйонів норвезьких крон (приблизно 36,5 мільйона євро).

Європейський фонд миру для України - що відомо

Європейський фонд миру створили у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов'язаних з військовими та оборонними питаннями. Всього в рамках Європейського фонду миру було виділено 3,6 млрд євро на зброю для України.

У червні Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ збільшила загальний фінансовий рубіж Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро.

Минулого тижня в ЄС запропонували створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки.

Україна використовує передані союзниками танки у війні

У той же час в ході контрнаступу втрати техніки неминучі. Так, повідомлялося, що кілька танків Leopard 2 були втрачені в ході атак на Запорізькому напрямку 8 червня

Раніше Німеччина оголосила про досягнення угоди з Польщею з питання ремонту танків Leopard. Тепер німецькі танки для України ремонтуватимуть у польському місті Глівіце.

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