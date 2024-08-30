Європейці бояться, що на території Укра\ни реалізувати програму підготовки не вдастся.

Підготовку на території ЄС зможуть проходити більше українських військових, ніж зараз. Такі наміри країн-членів озвучив високий представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, у ЄС домовилися, що навчання українських військових проходитиме максимально близько до України, але не на її території.

Тим часом міністр оборони Швеції Пол Йонсон каже, що територія України в теорії все ж може бути задіяна в тренувальній програмі певним чином. Але, за його словами, в цьому питанні потрібна єдність ЄС, зважаючи на "військові та політичні міркування".

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"Потрібно розуміти, що є ризики. Бо якщо почати це робити на рівні бригади чи батальйону – тобто від тисячі до 5 тисяч людей – це ставить під суттєву загрозу так само цих людей, яких ми будемо тренувати. А якщо брати малі групи, з розмінування, наприклад – без проблем. Це можна робити цілком безпечно так само в Україні", – уточнив естонський міністр Ханно Певкур.

Європейська програма тренування новобранців ЗСУ

Як писав УНІАН, Європейський Союз "вже завтра" досягне позначки 60 тисяч українських військових, яких підготували в країнах ЄС. За словами представника Міноборони Німеччини Томаса Гітшлера, тільки в Німеччині цього року загалом підготують 10 тисяч українців.

Разом з тим окремою проблемою є підготовка українських пілотів на F-16. Президент Володимир Зеленський очікує, що міжнародні партнери розширять цю програму.

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