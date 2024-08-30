Європейський Союз планує збільшити цей показник.

Секретар міноборони Німеччини Томас Гітшлер заявив, що Європейський Союз "вже завтра" досягне позначки 60 тисяч, саме таку кількість українських військових підготували в країнах ЄС. Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони Євросоюзу 30 серпня.

"Уже завтра ми вийдемо на число 60 тисяч. Таку кількість військових ми навчили у рамках ЄС. Вони повернуться в Україну після навчань. А Німеччина до кінця ж цього року навчить 10 тисяч солдатів з України", - підкреслив Гітшлер. Відео дня

Водночас високий представник ЄС Жозеп Боррель на зустрічі міністрів зауважив, що Європейський Союз збільшить цей показник.

"Але на скільки - ми скажемо вам уже після зустрічі. Ми обговоримо можливість відкриття координаційного центру в Києві, щоб посилити нашу координацію з українськими збройними силами, але поки що немає повної згоди на тренування українських солдатів на українській землі з європейськими інструкторами", - сказав він.

Військова допомога від країн ЄС - останні новини

Як писав УНІАН, Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви. Зокрема в Україну надійшли системи боротьби з безпілотниками, навантажувачі, розкладачки для української армії.

Також повідомлялось, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли система ППО IRIS-T та безпілотники Vector. У пресслужбі уряду нагадали, що наразі на військову допомогу Україні витрачено вже приблизно 5 млрд євро (2023 рік) та близько 1,6 млрд євро (2022 рік).

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