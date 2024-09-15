За словами очільника ГУР, такі гроші є величезними для простих жителів РФ.

У Росії виплати за військові контракти досягли двох мільйонів рублів, внаслідок чого в країні почали проводити масові афери. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За його словами, багато громадян РФ приїжджають до Москви з віддалених регіонів країни, аби підписати контракти, адже там пропонують вищі виплати.

"Одноразові виплати вже дійшли до двох мільйонів рублів. Це величезні кошти для людини з центральної, східної Росії, вибачте, з Тайги, з Тундри. Вони ніколи в житті таких грошей взагалі не бачили", - розповів Буданов.

Голова розвідки підкреслив, що разом з цим Росія у 2025 році зіткнеться з економічними проблемами та дефіцитом солдатів, а ситуація в їхній армії суттєво не змінилася. Буданов додав, що основні запаси радянської епохи вичерпані, а військове виробництво, попри те, що досягло успіхів, не є таким масштабним, як здається.

Крім того, воєначальник зауважив, що Росія у 2024 році планує виробити лише 12 винищувачів Су-57 та 149 танків Т-90М "Прорив", що в умовах поточних бойових дій є незначним.

Про що ще сказав Буданов під час форуму

Очільник української розвідки заявив, що РФ збільшила виробництво керованих авіабомб у кілька разів. За його словами, саме керовані авіабомби становлять найбільшу небезпеку через їхнє різке збільшення у виробництві.

"Це створює величезну проблему на лінії фронту. Це озброєння, яке діє на тактичній глибині. Тобто, його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення та поряд із нею", - наголосив Буданов.

Також він зазначив, що постачання Росії боєприпасів з КНДР є критичним для України. За словами воєначальника, наразі Україна нічого вдіяти з цим не може.

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