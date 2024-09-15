Обсяги зброї, які РФ отримує від Північної Кореї, непорівнянні ні з ким з інших партнерів країни-агресорки.

Постачання Росії боєприпасів із КНДР є критичним для України. Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час конференції YES у Києві.

"Як керівник розвідки я можу прямо сказати: те, що вони постачають балістичні ракети, – це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А ось що стосується боєприпасу – це критично для нас", – наголосив Буданов.

За його словами, на жаль, поки що Україна нічого вдіяти з цим не може.

Відео дня

"Це така прикра правда", – додав він.

Обсяги зброї, які РФ отримує від Північної Кореї,Р непорівнянні ні з ким з інших партнерів країни-агресорки. Говорячи про держави, які надають підтримку Росії, Буданов заявив, що КНДР буде на першому місці. Після Пхеньяна "довго нікого немає, а потім всі інші".

Крім того начальник ГУР розповів, що Росія налагодила масоване виробництво "Іскандерів". Великою проблемою також залишаються російські керовані авіабомби – їх виробництво збільшено в кілька разів.

Водночас радянські запаси озброєння в РФ добігають кінця. Своєю чергою, обсяги виготовлення літаків та бронетехніки в Росії не є такими, які могли б зіграти вирішальну роль на полі бою.

Співпраця РФ та Північної Кореї

За час війни РФ проти України співпраця Москви та Пхеньяна істотно посилилася. Всупереч санкціям, КНДР продовжує постачати до Росії балістичні ракети малої дальності, які вже не раз застосовувалися для ударів по Україні.

Крім того, вже вдруге за кілька місяців до КНДР навідався Сергій Шойгу – раніше міністр оборони, а тепер секретар Радбезу РФ. Там він провів перемовини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Bloomberg пише, що візит Шойгу до КНДР може свідчити про збільшення постачань зброї для Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: