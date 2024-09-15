Росія у кілька разів збільшила виробництво КАБів, - Буданов

За словами очільника ГУР, ця зброя працює на тактичній глибині, тож її вплив відчувають війська на фронті та поблизу нього.

Росія збільшила виробництво керованих авіабомб у кілька разів. Це величезна проблема для військ на лінії фронті.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES). За його словами, попри зосередження уваги на ракетах "Іскандер", саме керовані авіабомби становлять найбільшу небезпеку через їхнє різке збільшення у виробництві.

"Інше питання - це виробництво засобів ураження. Ось тут вони просунулися", - зазначив Буданов.

Як зазначив очільник ГУР, росіяни зосередилися на "Іскандерах". Саме тому зараз Україна фіксує збільшення їх застосування. Але більшою проблемою стали саме КАБи.

"Величезнам проблема - це саме керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів. Це створює величезну проблему на лінії фронту. Це озброєння, яке діє на тактичній глибині. Тобто, його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення та поряд із нею", - зазначив він.

КАБи на війні - цікаві новини

Як писав УНІАН, українські винищувачі навчились скидати КАБи зразків НАТО.

За даними "Фокус", росіяни вже визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва. Вони вважають, що ЗСУ будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.

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