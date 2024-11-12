Президент Зеленський повідомив про ухвалену урядом відповідну постанову.

Тепер воїни за власною ініціативою зможуть переводитись в нішу військову частину. Відповідну постанову ухвалив уряд України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. "Уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших військових між військовими частинами Збройних сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.

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"Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо. Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення", - написав Зеленський.

За його словами, Міноборони має проконтролювати дієвість затвердженого механізму.

"Технічна готовність старту – 15 листопада", - зазначив президент.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров повідомив деталі прийнятого рішення щодо зміни місця служби через Армія+. Зокрема він зазначив що переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.

Щодо затвердженої процедури переведення він зауважує, що вона спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок "Армія+". Тепер замість довгих погоджень потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. "Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен", - уточнив Умєров.

Він повідомив, що передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони.

Ситуація з військовими ЗСУ

У вересні заступниця голови Військово-безпекової профспілки Галина Кавун заявила, що нове законодавство України дозволяє людині змінити військову частину, але наразі не зрозумілий механізм, як це зробити без дозволу попередньої частини, яка може не відпускати службовця.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила, що Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. А можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових.

Військовий юрист Тарас Боровський стверджує, що 95% випадків самовільного залишення частин військовими трапляються через конфлікт між бійцем та командиром, який дає "неймовірні накази".

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