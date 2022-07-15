При цьому експерт попередив, що логіки у рішеннях Путіна шукати не варто.

Очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, уже підрахував, коли може завершити війну проти України.

Про це 24 каналу сказав колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"У мене є припущення, що Путін має дедлайн щодо ведення цієї війни проти України. Це не вкладається в логічні пояснення. Навіщо відкладати на вересень місяць ці "референдуми", коли можна було б помахати прапорами і зробити це зараз. Однак росіяни "тягнуть гуму", – поділився думкою експерт.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що у разі оголошення президентом РФ Володимиром Путіним загальної мобілізації, Україна її витримає, оскільки перші мобілізовані окупанти на фронт потраплять у вересні, а до того часу ЗСУ вже проведуть позитивні зміни на фронті.

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