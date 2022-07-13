За їх даними, наразі російські війська залишаються на оперативній паузі від активних бойових дій в Україні.

Наступи російських окупантів на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська та штурм на північ від Харкова були зовсім безуспішними.

Таку думку оприлюднили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їх даними, наразі російські війська залишаються на оперативній паузі від активних бойових дій в Україні.

"Вони (армія РФ - УНІАН) продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення. Проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій. А також проводять обмежені атаки", - зазначили експерти.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть Росії "до кількох сотень БПЛА" і навчатиме російських військових користуватися ними. Ймовірно, за даними ISW, це покращить російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню в Україні.

Крім того, російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська. Загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки і провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова, наголосили в ISW.

"Окупанти ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі. Також російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів. Разом з тим українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південному напрямку", - зазначили аналітики.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються утримати позиції на південному напрямку, наступальних дій не здійснювали.

За даними ISW, окупаційні війська РФ зіштовхуються із почастішанням дезертирства та непокори серед особового складу. Зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями росіянам заважає рух опору. Українські партизани вдало "полюють" на колаборантів та окупантів.

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