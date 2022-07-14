За його словами, така мобілізація наблизить колапс у самій Росії.

У разі оголошення президентом РФ Володимиром Путіним загальної мобілізації, Україна це витримає, оскільки перші мобілізовані окупанти на фронт потраплять у вересні, а до того часу ЗСУ вже проведуть позитивні зміни на фронті.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"... Якщо навіть завтра він оголошує мобілізацію, перші ефекти від цієї мобілізації будуть десь через місяць мінімум. Тому що цих людей треба зібрати, хоча б мінімально підготувати, десь знайти ресурси. Тобто це вересень – коли у Путіна будуть перші надходження на фронт. І до того часу, я думаю, що Україна вже здійснить свої позитивні зміни на фронті, особливо на півдні. І в тому числі на Донбасі через використання високоточної зброї. Наступ у них застопориться і просто киданням м’яса в цю м’ясорубку Путін уже нічого не зробить", – пояснив експерт.

Він висловив переконання, що наслідки від оголошення мобілізації призведуть до спалаху протестів у Росії. Особливо, коли людей почнуть хапати просто на вулиці, щоб відправити на війну.

"Тобто для України ця мобілізація буде означати лише те, що ми пришвидшимо колапс Росії. Це такий парадокс. Бо я думаю, що коли в цій м’ясорубці вже українська артилерія буде перемелювати це м’ясо, буде 100 тисяч людей (втрат РФ – ред.), а з пораненими – це буде 250-300 тисяч людей. Це дуже багато. Особливо, коли почнуть просто хапати людей і відправляти на фронт, то як би там не замилювали очі, як би там не задурювали голову пропагандою, все ж таки почнуться спочатку або пасивні протести, ігнорування, або в деяких місцях можуть вилазити і активні протести. В тому числі в етнічних національних республіках", – зазначив Самусь.

При цьому він зауважив, що Путін дуже б не хотів запроваджувати мобілізацію.

Як повідомляв УНІАН, Михайло Самусь заявив, що російські окупанти мають перевагу над Україною в загальній кількості артилерії, але вони програють українським військовим за рівнем оснащення високоточним озброєнням.

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