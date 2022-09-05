За словами експерта, на сході ворог несе найбільші втрати.

Війна в Україні затихає на осінь і з новою силою буде розгоратися наступного року.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі інформаційного телемарафону.

Він підкреслив, що цілком логічно, що на сході ворог несе найбільші втрати, тому що він прагне вийти на адміністративні кордони так званих "Л/ДНР".

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"Буквально через півтора місяці зайдуть великі дощі і рухатись суходолом буде практично неможливо. Противник розуміє, як і ми, що те, що вони зможуть зараз відсікти, те і буде якась певна лінія розмежування після того, як суттєво зміниться погода. І це пояснює оцей тиск ворога на цьому плацдармі. Однак маю такий стриманий оптимізм, що до сезону дощів, а отже до лінії розмежування і великих артилерійських дуелей противник не зуміє захопити цей плацдарм. На мій погляд, війна затихає на осінь і з новою силою буде розгоратися наступного року", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня військовий експерт Петро Черник заявив, що Збройні cили України перехопили стратегічну ініціативу у противника, але до стратегічного перелому ще доволі далеко, у ворога є доволі великий запас міцності.

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