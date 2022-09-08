За його даними, на цьому напрямку залишилось близько 15 тис. російських окупантів.

Чисельність угруповання російських окупантів на Ізюмському напрямку складається не з лінійних частин, а з частин БАРСа, СОБРа, мобілізованих "Л/ДНР".

Про це розповів військовий експерт Роман Світан виданню "Настоящее Время".

"До того, як звідти забрали ВДВшників, лінійні російські частини з-під Ізюму були перекинуті на Херсонський напрямок... Там залишилась десь половина. Я думаю 10-15 тис. осіб, близько 15 БТГ. Це не лінійні частини, а частини БАРСа, СОБРа, мобілізовані "Л/ДНР". Збірна солянка виходить", - пояснив військовий експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня військовий льотчик-інструктор і експерт Роман Світан заявив, що на правому березі Дніпра біля захопленого Херсона знаходяться понад 20 тис. російських окупантів, і вони практично смертники.

А сьогодні в новому звіті експерти ISW зазначили, що ЗСУ просунулися не менше ніж на 20 км углиб підконтрольної Росії території на північ від Ізюма в бік Куп'янська і 6-7 вересня відбили близько 400 кв км.

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