Жданов наголосив, що скидання з неба десанту на Миколаїв сьогодні неможливо технічно.

У Росії вже немає можливості скинути из неба десант на Миколаїв.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жденов на своєму YouTube-каналі.

Жданов наголосив, що скиндання з неба десанту на Миколаїв сьогодні неможливо технічно, тому що в усіх частинах повітрянодесантних військ Російської Федерації відбулася зміна особового складу внаслідок втрат.

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"Причому зміна складу сталася кардинальна. І вже ті, хто сьогодні воює у складі повітрянодесантних військ, більша частина з них, швидше за все, навіть не стрибала, не має кількості стрибків і навіть не проходила дострибкову підготовку", - пояснив Жданов.

При цьому він зазнаив, що росіяни могли скинути десант парашутним способом на Гостомель, але вони цієї можливості не використали. "У Гостомелі той перший десант висаджували саме у посадковий спосіб з вертольотів. Гелікоптер сідав, висаджував десант, потім наступний і так вони по черзі його висаджували", - сказав експерт.

"У Василькові, але треба уточнити ці дані, кажуть, що було викидання десанту парашутним способом, але вони помилилися і кинули його на ліс", - розповів Жданов.

На думку військового експерта, саме невпевненість в успіху та/або низький рівень підготовки не дали можливості висадки десанту.

"До речі, вони (російські військові – ред.) проводили навчання разом із білоруською армією "Союзна рішучість". Російські війська висаджували десант біля Сувальського коридору, там, де найвужчий прохід між Калінінградом та Білоруссю, і внаслідок викидання у них навіть два десантники розбилися. І дві БМДшки вщент розбилися, бо коли вони скидали техніку, парашутні системи не розкрилися. Можливо, цьому послужила низька якість парашутних систем для техніки та низький рівень підготовки десанту, щоб не деморалізувати людей, що під час викидання хтось знову розіб'ється, вони і не використовують (десант – ред.)", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олексій Мельник заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, але існують обмеження на використання зброї від США та партнерів. Щодо ударів по українському Криму жодних обмежень нема.

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