Також пошкоджено приміщення магазинів, аптеки, перукарні та адмінбудівлі.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Нового Буга на Миколаївщині дев'ять його жителів поранено, двоє із них - діти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Вчора, 24 серпня, внаслідок завданого удару по Новому Бугу дістали поранення 9 мирних жителів, двоє із них - діти, 10 та 16 років. Пошкоджено 20 житлових будинків, приміщення магазинів, аптеки, перукарні та адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, сьогодні зранку окупанти вкотре обстріляли один зі спальних районів Миколаєва.

"Наразі відомо про руйнації та пошкодження житлових будинків. Також обстрілів зазнало смт Березнегувате. Зруйновано житловий будинок", - додали у відомстві.

Зазначається, що на місцях подій правоохоронці фіксують кожен факт воєнних злочинів Російської Федерації. Остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі росіяни вдарили по Миколаєву ракетами типу С-300.

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