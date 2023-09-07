Відповідне рішення має ухвалити уряд.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський оголосив, що жінкам, які стануть на військових облік з 1 жовтня, обмежать виїзд за кордон.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив "Українській правді. Життя", що виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), відповідно до постанови Кабміну. Водночас стосовно жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік, таких обмежень наразі не існує.

"На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись", – зазначив Демченко.

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За його словами, те що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам. Якщо відповідні зміни й будуть, їх спочатку має ухвалити влада.

Військовий облік для жінок

В жовтні 2022 року український парламент ухвалив закон про добровільний військовий облік серед жінок. При цьому жінки, які мають професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково ставати на облік.

Сьогодні у ЗСУ пояснили, це необхідно для перевірки мобілізаційного ресурсу, а відправляти на фронт зараз ніхто їх не буде.

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