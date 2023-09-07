При цьому розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, наразі не планується.

Українки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня. Таким чином вони набудуть статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Про це повідомив член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до ст. 1 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якими передбачене взяття на обов'язковий військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою.

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У зв'язку з цим згідно з наказом Міноборони, передбачено, що з 1 жовтня українки з зазначеними професіями мають стати на облік.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який для них встановлено. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", - пояснив деталі Веніславський.

Він додав, що всі жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, також з 1 жовтня можуть стати на облік добровільно.

"Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, наразі не планується", - уточнив Веніславськи.

Військовий облік для жінок

В жовтні 2022 року Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік серед жінок. А жінки, які мають професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково ставати на облік.

Сьогодні у ЗСУ пояснили, що постановка на військовий облік жінок окремих професій з 1 жовтня необхідна для перевірки мобілізаційного ресурсу, а відправляти на фронт зараз ніхто їх не буде.

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