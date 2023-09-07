Володимир Фітьо зазначив, що нікого мобілізувати відразу не будуть.

Постановка на військовий облік жінок окремих професій з 1 жовтня необхідна для перевірки мобілізаційного ресурсу. Відправляти на фронт зараз ніхто не буде.

За словами начальника прес-служби Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, жінки-медики повинні прийти в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб стати на облік, але це не означає, що їх мобілізують і відправлять на фронт.

"Жінки будуть проходити медичний огляд. Буде встановлюватися їх ступінь придатності до військової служби. Така процедура потрібна, щоб уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників", - пояснив Фітьо в ефірі телемарафону.

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При цьому він вказав, що зараз у ВСУ немає проблем з медичним персоналом.

Військовий облік для жінок з 1 жовтня - що відомо

Наказ Міністерства оборони України передбачає сім основних професій і 14 спеціальностей, які зобов'язують стати на військовий облік, в тому числі і медициські.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський нагадав, що минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону про мобілізацію, згідно з яким жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. У зв'язку з цим з 1 жовтня вони повинні з'явитися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки і пройти всі необхідні процедури.

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