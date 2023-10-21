За його словами, російське командування, безпосередньо відповідальне за цей напрямок, не може доповісти Путіну про поразки.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко вважає, що у ситуації довкола Авдіївки "гра буде тривати вдовгу".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Авдіївському напрямку.

Тимочко зауважив, що як Авдіївка, так і Куп’янський напрямок - це фактично одна дія в завданні ворога прорвати лінію оборони ЗСУ.

Відео дня

"Причин там декілька. Перше і основне - те, що Путін поставив їм завдання вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Крім того, ті сили і засоби, які вони накопичили на Авдіївському напрямку. І розрахунок був на те, що вони обійдуть Авдіївку з флангів, візьмуть в оточення, захоплять і покажуть хоч невеличку, але "перемогу для Путіна", - сказав він.

Тимочко зауважив, що Авдіївка - це дуже добре укріплений промисловий район, де ще з 2014 року велися бої і будувалися інженерні загородження. За його словами, окупанти розраховували, що в майбутньому цей укріпрайон вони зможуть використовувати для себе.

"І звичайно, що ті сили і засоби, які вони накопичували, які закинули першого разу в бій, не виправдали себе. Отже російське командування, безпосередньо відповідальне на цьому напрямку, звичайно, не може доповісти Путіну про поразки. Тому вони як кидали, так і будуть кидати там сили. Там, напевне, все ж так виглядає, що гра буде тривати вдовгу, на жаль", - сказав голова Ради резервістів.

Він пояснив, що це величезне навантаження на українських військовослужбовців, але виглядає так, що ворог все ж намагатиметься наступати там.

Ситуація в Авдіївці сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити Авдіївку.

За його словами, ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Водночас українські воїни продовжують відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

Згодом Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 20 жовтня російські окупанти відновили наступ в районі Авдіївки та незначно просунулися вперед.

Зазначається, що росіяни перегрупувалися та повернули інтенсивний наступ. Це свідчить про те, що вони вважають, що реально можуть взяти Авдіївку, або ж про те, що командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати в техніці та особовому складі.

Сьогодні, 21 жовтня, у своєму ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зауважив, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військовослужбовці тримають оборону, завдаючи загарбникам численних втрат.

Безуспішними на цьому напрямку були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

Водночас на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько п’яти атак біля Надії Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: