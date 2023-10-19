Для досягнення цієї мети загарбники активно застосовують штурмові підрозділи та кидають велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити Авдіївку.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у соцмережі, де Залужний зазначає, що на війні немає простих ділянок фронту, а є тільки ті, де складніше. "Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію", - підкреслив він.

Залужний наголосив, що попри все, українські воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

"Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", - повідомив головнокомандувач.

Крім того, було проведено роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. "Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах", - зауважив Залужний.

Ситуація на Авдіївському напрямку

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ заявив, що на Авдіївському напрямку росіяни протягом доби вели безуспішні штурми за підтримки авіації в районах Авдіївки, Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області, де ЗСУ відбили понад 10 атак ворога.

Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

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