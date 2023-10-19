Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити Авдіївку.
Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у соцмережі, де Залужний зазначає, що на війні немає простих ділянок фронту, а є тільки ті, де складніше. "Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію", - підкреслив він.
Залужний наголосив, що попри все, українські воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.
"Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", - повідомив головнокомандувач.
Крім того, було проведено роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. "Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах", - зауважив Залужний.
Ситуація на Авдіївському напрямку
У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ заявив, що на Авдіївському напрямку росіяни протягом доби вели безуспішні штурми за підтримки авіації в районах Авдіївки, Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області, де ЗСУ відбили понад 10 атак ворога.
Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.