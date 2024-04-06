За його словами, омбудсмени не можуть зупинити війну, але можуть допомогти військовополоненим.

Головний омбудсман Туреччини Шереф Малкоч планує поїхати до Росії та відвідати українських полонених. Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформ".

Малкоч зазначив, що відвідає місця утримання військовополонених в РФ разом з російською "омбудсвумен", якщо "буде така можливість та необхідні дозволи".

"Плануємо зустрітися з родинами російських полонених в Україні, побачити українських полонених в Росії, вислухати їх, дослідити, чи відповідає поводження з полоненими міжнародному праву", - наголосив він.

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За його словами, головною метою візиту є "прокласти шлях до обміну полоненими".

Також він зауважив, що омбудсмени не можуть зупинити війну, проте мають змогу багато зробити для жінок, дітей та полонених.

Своєю чергою в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що на минулому тижні Малкоч відвідав Україну. Його запросив український омбудсман Дмитро Лубінець. Під час візиту, який відбувся 26 березня, він зустрівся з рідними українських полонених, які перебувають в РФ та відвідав полонених окупантів у таборі утримання, який знаходиться у Львові.

"Ми хочемо, щоб турецька сторона порушила питання по змішаних медичних комісіях. Адже Україна їх створила та прагне, щоб відповідні комісії були створені й в РФ", - зазначав тоді Лубінець.

Полонені в РФ: останні новини

Як писав УНІАН, українська телеведуча, засновниця проекту з пошуку зниклих громадян "Знайти своїх" Катерина Осадча назвала шалену кількість цивільних полонених, яких тримає у полоні Росія "від Криму до Хабаровська".

"Їх не мало, ми не можемо кидати своїх... Від 7 до 20 тисяч. І це літні люди, це зовсім молоді дівчата, 20 років", - зазначила вона.

Водночас прес-офіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін раніше відповів, чи є серед їхніх бійців полонені, яких взяли окупанти під час захоплення Авдіївки. За його словами, наразі підтвердженої інформації щодо цього немає.

"Під час боїв були і поранені, і на жаль, зниклі безвісти, тому що російська армія застосовувала керовані авіаційні бомби. Це потужна зброя, коли людей просто засипає. Але поки якихось підтверджених полонених з нашої бригади немає", - зауважував тоді він.

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